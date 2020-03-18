2020-03-18T09:45:49+03:00
Общество

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин возглавил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

17 марта в нашем регионе зафиксировали первый случай опасного заболевания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области утвердили состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции. Его руководителем стал губернатор Александр Никитин. Ранее этот орган возглавляла вице-губернатор области Наталья Астафьева. Кроме главы региона в штаб вошли первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов и председатель областной Думы Евгений Матушкин, руководители региональных управлений, силовых ведомства и других структур.

17 марта стало известно, что коронавирус обнаружили у 27-летней тамбовчанки, вернувшейся из Италии. Женщина находится в инфекционной больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Медики продолжают наблюдение за людьми, с которыми контактировала заболевшая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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