Тамбовчан призывают успокоиться и не скупать продукты

17 Март 2020 2020-03-17T18:44:29+03:00

Жителей области заверили в том, что дефицита товаров нет

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В областном управлении по развитию промышленности и торговли призвали тамбовчан не поддаваться продовольственной панике. В течение последних дней жители региона штурмовали крупные гипермаркеты, скупая крупы, консервы, соль, сахар, спички и антисептики.

- По устной информации руководителей торговых сетей, товарных запасов хватит не менее, чем на месяц. Товары завозятся ежедневно. Объемы заказов увеличены наполовину. Из-за ажиотажного спроса к вечеру, возможно, полки становятся менее заполненными. Но это временное явление. Причем такое наблюдается только в гипермаркетах. В магазинах шаговой доступности никаких проблем с ассортиментом и очередями нет, - сообщает и.о. начальника управления по развитию промышленности и торговли области Руслан Выжанов.

Также сообщается, что специалисты профильного управления регулярно мониторят ситуацию с ценами и наличием товаров в торговых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU