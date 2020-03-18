В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, который ударил ногой полицейского
В Рассказовском районе местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Установлено, что в августе прошлого года мужчину задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и на служебном автомобиле доставили в полицию.
При выходе из машины, задержанный стал вести себя агрессивно. Он накинулся на сержанта полиции и ударил его ногой в грудь.
- Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU