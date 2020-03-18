В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, который ударил ногой полицейского

18 Март 2020 2020-03-18T14:33:54+03:00

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В Рассказовском районе местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти. Установлено, что в августе прошлого года мужчину задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и на служебном автомобиле доставили в полицию.

При выходе из машины, задержанный стал вести себя агрессивно. Он накинулся на сержанта полиции и ударил его ногой в грудь.

- Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU