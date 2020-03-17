В связи с коронавирусом под наблюдением тамбовских медиков остаются 38 человек

17 Март 2020 2020-03-17T16:34:35+03:00

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По данным на 16 марта, в Тамбовской области под медицинским наблюдением остаются 38 жителей, которые приехали в регион из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции: КНР, Южная Корея, Италия, ФРГ, Испания, Франция, Исламская Республика Иран. Кроме того, врачи следят за здоровьем 13 людей, которые контактировали с ними. При этом случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано не было.

- Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные. Снято с медицинского наблюдения 37 человека, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, еще вчера, 16 марта, на Тамбовщине под медицинским наблюдением находилось 53 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU