2020-03-17T15:06:48+03:00
Общество

Тамбовчанам из-за угрозы коронавируса станут временно недоступны музеи, театры и библиотеки

Как только ситуация улучшится - учреждения культуры вновь распахнут свои двери для посетителей
Ксения АЛЕШИНА
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Ограничения вводятся до стабилизации ситуацииОграничения вводятся до стабилизации ситуацииФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на Тамбовщине временно приостановили проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры - музеях, театрах, библиотеках и т.д. Соответствующую рекомендацию дало Минкультуры РФ. Ограничения вводятся до стабилизации ситуации.

- В числе рекомендаций министерства культуры также: исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других регионов и государств, отменить зарубежные командировки и прием международных делегаций, ограничить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить удаленный доступ к информационным ресурсам, временно приостановить занятия в клубах и самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в КДУ, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Таким образом, театральные и музыкальные фестивали, запланированные в Тамбовской области на ближайшее время, переносятся на боле поздний срок. Решения о точной дате их проведения будут приняты дополнительно.

Кроме того, отменены курсы подготовки к «Тотальному диктанту — 2020». Бесплатные занятия по четвергам и пятницам проходили в двух библиотеках областного центра — имени А.С. Пушкина и имени Н.К. Крупской.

Ранее было объявлено о переносе акции с апреля на осень. Организаторы просят тамбовчан не расстраиваться, ведь они могут заниматься дистанционно через онлайн-школу.

Читайте также: На Тамбовщине в связи с коронавирусом перенесли образовательную акцию «Тотальный диктант»

ИСТОЧНИК KP.RU

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