Тамбовчанин нелегально торговал алкоголем в собственном гараже
В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.174.1 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Установлено, что ранее тамбовчанин был привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем из своего гаража, однако в дальнейшем не прекратил этим заниматься. С 2018 по 2019 годы полицейские выявили четыре факта продажи спиртных напитков.
- С учетом позиции государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU