Тамбовчанин нелегально торговал алкоголем в собственном гараже

19 Март 2020 2020-03-19T09:36:37+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.174.1 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что ранее тамбовчанин был привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем из своего гаража, однако в дальнейшем не прекратил этим заниматься. С 2018 по 2019 годы полицейские выявили четыре факта продажи спиртных напитков.

- С учетом позиции государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU