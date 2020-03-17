2020-03-17T14:22:35+03:00
Происшествия

Преподавательница тамбовского вуза взяла кредит и отдала мошенникам почти 2 млн рублей за снятие родового проклятья

Женщина поверила в то, что экстрасенсы решат ее личные проблемы и несколько месяцев перечисляла им деньги
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 48-летняя преподавательница одного из местных вузов стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала стражам порядка, что с июля по сентябрь 2019 года она перечислила на счет неизвестных ей людей более 1 700 000 рублей.

Все началось с того, что тамбовчанка обратилась за снятие родового прокляться к экстрасенсам, телефоны которых нашла в интернете. Маги пообещали женщине помочь ей. Ритуалы проходили прямо по телефону и стоили немалых денег.

Когда у тамбовчанки закончились деньги, она взяла кредит и стала расплачиваться им за сеансы магии. Вскоре закончились и эти средства, после чего экстрасенсы перестали выходить на связь. Поскольку изменений в судьбе у преподавательницы не произошло, она пошла в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции предпринимают все необходимое для установления личностей мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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