Преподавательница тамбовского вуза взяла кредит и отдала мошенникам почти 2 млн рублей за снятие родового проклятья
В Тамбове 48-летняя преподавательница одного из местных вузов стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала стражам порядка, что с июля по сентябрь 2019 года она перечислила на счет неизвестных ей людей более 1 700 000 рублей.
Все началось с того, что тамбовчанка обратилась за снятие родового прокляться к экстрасенсам, телефоны которых нашла в интернете. Маги пообещали женщине помочь ей. Ритуалы проходили прямо по телефону и стоили немалых денег.
Когда у тамбовчанки закончились деньги, она взяла кредит и стала расплачиваться им за сеансы магии. Вскоре закончились и эти средства, после чего экстрасенсы перестали выходить на связь. Поскольку изменений в судьбе у преподавательницы не произошло, она пошла в полицию.
- В настоящее время сотрудники полиции предпринимают все необходимое для установления личностей мошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU