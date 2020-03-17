В Тамбовской области обнаружили двух бешеных лисиц
По информации управления Россельхознадзора, в двух районах Тамбовской области объявили карантин по бешенству. Заболевание выявлено у лисиц в подворье на улице Садовой села Осино-Лазовка Сампурского района, а также в подворье на улице Железнодорожной п. Вернадовка Пичаевского района.
Напомним, что в неблагополучном пункте нельзя проводить выставки животных, выгуливать собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их за пределы населенного пункта.
Кроме того, на территории вблизи д. Анновка Сампурского района отменили карантин в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU