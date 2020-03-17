2020-03-17T16:04:08+03:00
Общество

В майские праздники тамбовчане, сопровождающие ветеранов, смогут бесплатно ездить на автобусах по области

Льготу ввели по случаю 75-летнего юбилея Победы
Ксения АЛЕШИНА
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Льгота будет действовать с 3 по 12 мая 2020 годаЛьгота будет действовать с 3 по 12 мая 2020 годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В майские праздники сопровождающие ветеранов люди смогут бесплатно пользоваться межмуниципальным транспортом. Соответствующее постановление подписал губернатор Тамбовщины Александр Никитин. С этой инициативной ранее к нему обратились тамбовские перевозчики в связи с предстоящим юбилеем Победы.

- Согласно документу люди, сопровождающие участников и инвалидов Великой Отечественной войны, имеют право на бесплатный проезд на территории Тамбовской области автомобильным транспортом (кроме такси) в межмуниципальном и пригородном сообщении. Льгота будет действовать с 3 по 12 мая 2020 года - в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Бесплатный проезд на неограниченное число поездок предоставляется одному сопровождающему человеку при его следовании одновременно с ветераном. Ветеран должен будет показать кассиру на автовокзале или кондуктору (водителю) соответствующее удостоверение и социальную транспортную карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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