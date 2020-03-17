2020-03-17T12:53:09+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка поплатилась жизнью за то, что запретила курить в доме своему односельчанину

Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в грудь
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанском районе в одном из домов было найдено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 44-летний, ранее судимый односельчанин погибшей.

По версии следствия, вечером, 16 марта, подозреваемый употреблял спиртные напитки в доме односельчанки и решил закурить внутри помещения. Хозяйка жилища сделала ему по этому поводу замечание. Тогда мужчина разозлился, схватил нож и ударил им женщину несколько раз в грудь. Затем гость ушел домой, где рассказал родственникам о произошедшем.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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