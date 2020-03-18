Обязательные работы побудили тамбовчанку оплатить 50-тысячный долг по алиментам

18 Март 2020 2020-03-18T09:30:31+03:00

Женщина пересмотрела свое отношение к материальному обеспечению ребенка и даже захотела восстановить родительские права

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В Моршанском районе женщина, которая задолжала по алиментам 50 тысяч рублей, погасила долг и устроилась на работу. Ранее она была лишена родительских прав.

Мать долгое время уклонялась от уплаты алиментов, в результате чего судебные приставы привлекли ее к административной ответственности. Женщине назначили 30 часов обязательных работ, по окончании которых она изъявила желание не только продолжить трудиться в этой организации, но и восстановить родительские права.

- Женщина оплатила задолженность в полном объеме, а также предоставила справку о трудоустройстве. Судебным приставом-исполнителем было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту работы гражданки А, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU