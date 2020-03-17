Два дня в Тамбове будут выть сирены

17 Март 2020 2020-03-17T11:36:00+03:00

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В Тамбове 17 и 18 марта с 11:00 до 12:00 пройдет комплексная проверка систем экстренного оповещения населения. В это время горожане услышат вой сирен и речевые обращения в 63 местах установки аппаратуры КСЭОН. Жителей просят сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать работу.

Включение электрических сирен системы экстренного оповещения населения означает сигнал «Внимание всем»». Это единый сигнал, который обращает внимание населения на то, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация и порядок действия населения.

ИСТОЧНИК KP.RU