В Тамбове «Ford Focus» столкнулся с «Porsche Cayenne»

17 Март 2020 2020-03-17T13:40:10+03:00

ДТП произошло на Мичуринской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло в Тамбове, 16 марта, в 10:50 на улице Мичуринской в районе дома №157б. 38-летний водитель автомобиля «Ford Focus» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с иномаркой «Porsche Cayenne». За рулем «Porsche» находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Ford Focus», 33-летняя женщина. На машине скорой помощи их отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Водитель иномарки «Porsche Cayenne» обратился в медицинское учреждение самостоятельно.

Выезжая на главную дорогу, водитель «Ford Focus» столкнулся с «Porsche Cayenne»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU