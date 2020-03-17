На Тамбовщине два человека пострадали в перевернувшейся легковушке
Мужчину и женщину увезли в больницу с места ДТП
Авария произошла в Мордовском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Мордовском районе недалеко от дома №2 села Кужное ночью,16 марта, произошла авария. 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.
- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 46-летняя женщина, получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU