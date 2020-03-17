На Тамбовщине два человека пострадали в перевернувшейся легковушке

17 Март 2020 2020-03-17T12:16:49+03:00

Мужчину и женщину увезли в больницу с места ДТП

Изменить размер текста: A A

В Мордовском районе недалеко от дома №2 села Кужное ночью,16 марта, произошла авария. 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 46-летняя женщина, получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU