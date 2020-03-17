В Тамбовской области погиб водитель иномарки, на которую упал бетонный столб
Прибывшие на место ДТП медики уже ничем не смогли помочь мужчине
Столб упал на иномаркуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 16 марта в половину третьего дня на 5-м километре автодороги Р-22 «Каспий»-Измайловка-Александровка» в Знаменском районе. Водитель автомобиля «Kia Spectra», 36-летний мужчина, выехал на обочину и врезался в бетонный столб, который затем упал на крышу иномарки.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU