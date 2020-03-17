Семья фермера планирует возродить в регионе породу тамбовского серого гуся

17 Март 2020 2020-03-17T08:35:06+03:00

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Фермер из села Борщевка Тамбовского района поставил перед собой задачу: возродить в регионе породу тамбовского серого гуся, который отличается большой массой и повышенной яйценоскостью. По словам Вячеслава Вишнякова, сделать это будет непросто. Но молодой предприниматель полон сил и планов, поэтому не боится трудностей.

- Вячеслав, как возникла идея создать собственный бизнес?

- Мысли о собственном бизнесе совпали с созданием семьи и рождением ребенка. Это было в 2016 году. Тогда мы с супругой решили организовать свое хозяйство. Так как я стремился быть ближе к природе, а моя жена мечтала заниматься ветеринарией, то мы решили приобрести участок в селе Борщевка Тамбовского района. К тому же, нам хотелось, чтобы наша семья питалась натуральными продуктами. Поэтому мы переехали из Тамбова в деревню и решили заняться птицеводством. Узнав о крупном сером гусе, которого более 70 лет назад вывел Украинский институт птицеводства совместно с тамбовским госплемзаводом, мы загорелись идеей о возрождении в регионе данной породы. Правда, найти молодняк для дальнейшего разведения оказалось не так просто.

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