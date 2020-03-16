2020-03-16T16:43:28+03:00
Общество

Школьников Тамбовщины из-за коронавируса досрочно отправили на каникулы

Отдыхать ребята будут с 17 по 31 марта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ученики получили дополнительную неделю каникулУченики получили дополнительную неделю каникулФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Школьники Тамбовской области из-за угрозы распространения коронавируса отправятся на каникулы не 23 марта, как планировалось, а с 17 марта, то есть почти на неделю раньше. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения инфекции.

- В общеобразовательных организациях в целях профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей с 17 марта по 31 марта объявляются каникулы учащихся с 1 по 11 классы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Чиновники уверяют, что ситуация в регионе находится под контролем, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы. В местах с массовым пребыванием людей введен режим усиленной дезинфекции, проводится ежедневное утреннее измерение температуры в бюджетных организациях, учреждениях образования и социальной сферы, ограничено проведение массовых мероприятий, введены другие меры по профилактике инфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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