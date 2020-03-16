Тамбовщине на борьбу с коронавирусом выделили более 11 млн рублей
Деньги пойдут на покупку лекарств, средств гигиены и т.п
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В Тамбовской области на предупреждение распространения коронавирусной инфекции выделено 11, 562 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Александром Никитиным.
- Средства поступят из резерва Тамбовской области. Управлению финансов области поручено внести соответствующие изменения в бюджет региона, - сообщает пресс-служба региональной администрации.
По информации регионального управления здравоохранения, деньги направят на закупку изделий медицинского назначения, средств гигиены и необходимых лекарственных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU