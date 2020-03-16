Группа «Аффинаж» приедет на тамбовский «Чернозем» во второй раз

16 Март 2020 2020-03-16T16:33:11+03:00

Музыканты уже выступали на тамбовском фестивале в 2017 году

Коллектив уже выступал на рок-фестивале в 2017 году

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили 12-ого участника. Им стала российская группа «Аффинаж». Для коллектива выступать на самом душевном событии года не в новинку — музыканты приезжали в 2017 году.

Напомним, ранее были объявлены Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Эмир Кустурица, проект «Симфоническое кино», а также группы «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий» и «Anacondaz».

Рок-фестиваль «Чернозем» в этом году пройдет 14, 15 и 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU