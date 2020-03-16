В Мичуринске двое мужчин получили ранения на встрече одноклассников в кафе

16 Март 2020 2020-03-16T18:26:24+03:00

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В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в августе прошлого года в одном из кафе города Мичуринска проходила встреча одноклассников. Во время застолья один из присутствующих на мероприятии мужчин задел стул обвиняемого, который сидел за соседним столиком. Из-за этого между ними произошла ссора. Возмущенный обвиняемый достал нож и ударил им двоих мужчин. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 35-летние потерпевшие остались живы.

- На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU