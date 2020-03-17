Тамбовская прокуратура через суд пытается заблокировать сайт, где продаются поддельные дипломы и аттестаты

17 Март 2020 2020-03-17T11:16:19+03:00

Также через этот интернет-ресурс можно было приобрести свидетельства о прохождении ЕГЭ

Изменить размер текста: A A

В Сампурском районе прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила сайт, который торговал поддельными документами об образовании. Речь идет о дипломах, аттестатах и свидетельствах о прохождении ЕГЭ.

Согласно ст. 324 УК РФ, за незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, установлена уголовная ответственность. Использование заведомо подложных документов наказывается по ч. 5 ст. 327 УК РФ.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, пресечения возможного нарушения прав граждан, прокурор Сампурского района направил в суд административное заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. После вступления решения суда в законную силу доступ к сайту будет заблокирован, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU