Тамбовчанина осудили за полумиллионный долг по алиментам

16 Март 2020 2020-03-16T17:36:54+03:00

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В Петровском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя района. Мужчина обвиняется в злостной неуплате алиментов несовершеннолетнему ребенку.

Установлено, что обвиняемого по решению суда с ноября 2015 года обязали выплачивать алименты на содержание своего сына в размере 1/4 всех видов заработка. Однако мужчина злостно уклонялся от их уплаты и за период с июля по ноябрь прошлого года накопил задолженность в размере 56 тысяч рублей. За это его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.3.35.1 КоАП РФ.

Правда, и после этого горе-отец не взялся за ум. На сегодняшний день общая сумма задолженности по алиментам составила более 500 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU