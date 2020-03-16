В Тамбове компания задолжала своим сотрудникам почти 3 млн рублей зарплаты

16 Март 2020 2020-03-16T15:20:56+03:00

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В областном центре прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в деятельности АО «Тамбовспецмаш». Оказалось, что по состоянию на 11 марта этого года, организация задолжала своим сотрудникам за январь-февраль зарплату в размере более 2 млн 800 тысяч рублей.

Известно, что в июле компанию АО «Тамбовспецмаш» уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

На этот раз за невыплату работникам зарплаты прокуратура возбудила в отношении юридического лица АО «Тамбовспецмаш» производство по делу об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ. Постановление для рассмотрения по существу направлено в мировой суд Октябрьского района города Тамбова.

- Также установлено, что вопреки требованиям законодательства, АО «Тамбовспецмаш» не представило в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области информацию о наличии задолженности по выплате заработной платы работникам организации за январь 2020 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении генерального директора АО «Тамбовспецмаш» производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ, которое для рассмотрения направили в Тамбовстат.

ИСТОЧНИК KP.RU