2020-03-16T16:07:58+03:00
Общество

В парке «Дружба» обустроят территорию отдыха для детей

С 16 по 23 марта горожане могут внести свои предложения по благоустройству игрового городка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В интересах самых маленьких жителей города Тамбова мэрия областного центра предлагает комплексно благоустроить часть заречной территории, расположенной в районе парка «Дружба» со стороны Тезикова моста. С привлечением внебюджетных средств здесь планируется строительство детского игрового парка площадью 1,4 га, что сопоставимо с территорией перед ледовым дворцом спорта «Кристалл».

В детском парке планируется строительство прогулочных зон, зон отдыха, детских игровых площадок с резиновым покрытием, зеленых зон, устройство катка (в зимнее время), установка игровых комплексов, скамеек, декоративного ограждения и других элементов, организация уличного освещения. Ориентирован он будет на детей в возрасте до 12 лет, и тем самым расширит возможности прилегающего парка Дружбы, рассчитанного на более взрослую аудиторию. Решение о создании детского городка рядом с парком «Дружба» планируют принять с учетом мнения горожан.

Голосование организуют в рамках запуска пилотного проекта программы «Активный гражданин» (требуется учетная запись на портале Госуслуг). Оставить свой голос можно будет и на портале администрации города Тамбова, для чего необходимо будет указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы принять участие в опросе, необходимо зайти на сайт администрации города Тамбова. Здесь размещен специальный баннер «Опрос по строительству детского игрового парка (городка) на заречной территории Тамбова», клик на которой переводит на страницу голосования. Далее необходимо следовать указанным инструкциям.

Голосование пройдет в период с 16 по 23 марта. Итоги будут подведены на заседании общественного совета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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