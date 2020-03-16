2020-03-16T13:20:45+03:00
Общество

Победители конкурса «Лучший экспортер» Тамбовской области получили награды

Среди представителей бизнеса выбрали компании, активно сотрудничающие с зарубежными партнерами
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11 марта в Тамбове на площадке делового пространства «Геометрия бизнеса» наградили предпринимателей, которые делают ставку на экспорт своей продукции и активно сотрудничают с зарубежными компаниями. Организаторами конкурса «Лучший экспортер 2019 года» выступили Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области», совместно с торгово-промышленной палатой, при поддержке регионального Управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности.

- В Тамбовской области такой конкурс проводится уже во второй раз, - говорит директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» Иван Сафронов. – Такой конкурс, призванный популяризировать среди тамбовских предпринимателей экспортную деятельность, будет проводиться в нашем регионе ежегодно.

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