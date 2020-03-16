В Тамбове на нескольких улицах отключат холодную воду

16 Март 2020 2020-03-16T14:35:02+03:00

Ее не будет 17 марта

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В Тамбове, 17 марта, из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 9 часов и ориентировочно до 17 часов по адресу: бульвар Энтузиастов 2а, отключат холодную воду.

Кроме того, в этот день, по аналогичной причине холодную воду отключат по следующим адресам: ул. Московская, 1а/1-17б, ул. Московская 2-14, стр 1, ул. Чумарсовская, ул. Колодезный переулок, котельные по ул. Московская, 2а 3а, по ул. Чумарсовской на территории очистных сооружений.

- Также будет ограничена подача (снижено давление) воды на объектах по следующим адресам: ул. Рылеева,49, 51, 55, 55а, 59а, к.1, 59, к.2, к.3. 59, к.4, к.5, к.6, 59а, к.7а, 59, к 7б; б. Энтузиастов 1ж, к.1, 1ж, к.2, к.3, к.4, б. Энтузиастов 2а, 2б, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU