2020-03-16T12:16:05+03:00
Общество

Вице-губернатор Тамбовщины Сергей Иванов освобожден от должности

Экс-чиновник может возглавить региональный Агропромышленный союз
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Сергей ИвановСергей Иванов
Изменить размер текста:

Заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова в понедельник, 16 марта, освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Никитин. Сообщается, что Сергей Иванов переходит на другую работу, связанную с реальным сектором экономики и привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс области. Его будут рекомендовать на должность руководителя Агропромышленного союза Тамбовской области.

Напомним, 37-летний Сергей Иванов получил должность вице-губернатора в сентябре 2015 года. Он курировал сферы сельского хозяйства, ветеринарии, лесных отношений, перерабатывающей промышленности, а также экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-губернатор Тамбовщины Сергей Иванов освобожден от должности
Тамбовский технический университет из-за угрозы коронавируса перешел на дистанционное обучение
На Тамбовщине в связи с коронавирусом перенесли образовательную акцию «Тотальный диктант»
Водитель «шестерки» врезался в металлическую ограду: в результате аварии травмы получил 19-летний тамбовчанин
В Тамбовской области из-за коронавируса под наблюдением находятся 53 человека
В Тамбовской области авто с тремя людьми, среди которых был 15-летний подросток, вылетело с трассы и перевернулось
В Мичуринске обрушилась стена недействующего корпуса больницы
100 указателей, призывающих к разумному обращению с отходами, установят в Тамбовской области
Сильный ветер и мокрый снег надвигаются на Тамбовскую область
Тамбовский экс-депутат лишится имущества, которое пойдет в счет погашения долга перед АИЖК
В Тамбовской области под наблюдением находятся 25 человек, вернувшихся из стран, где есть коронавирус
Тамбовщина планирует получить почти 48 миллионов на расселение жителей из аварийных домов
Тамбовчанин, недавно освободившийся из колонии, ограбил свою знакомую
Тамбовская прокуратура требует заблокировать сайт, обучающий «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям
Полиция задержала тамбовчанина, сбывавшего наркотики в областном центре
Тамбов получил 15 новых автобусов
В Котовске к 75-летию Победы изготовят баннер с фотографиями тружеников тыла
Жителя Тамбовщины будут судить за распространение экстремистских материалов в соцсети
Тамбовчан зовут на Праздник первоцвета