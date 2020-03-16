Вице-губернатор Тамбовщины Сергей Иванов освобожден от должности

16 Март 2020 2020-03-16T12:16:05+03:00

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Заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова в понедельник, 16 марта, освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Никитин. Сообщается, что Сергей Иванов переходит на другую работу, связанную с реальным сектором экономики и привлечением инвестиций в агропромышленный комплекс области. Его будут рекомендовать на должность руководителя Агропромышленного союза Тамбовской области.

Напомним, 37-летний Сергей Иванов получил должность вице-губернатора в сентябре 2015 года. Он курировал сферы сельского хозяйства, ветеринарии, лесных отношений, перерабатывающей промышленности, а также экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

ИСТОЧНИК KP.RU