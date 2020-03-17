2020-03-17T09:32:04+03:00
Происшествия

Котовчанин украл бутылку вина из магазина на глазах у продавцов

Алкоголь мужчина выпить не успел, его задержали полицейские
Ксения АЛЕШИНА
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В одном из магазинов Котовска произошла кража алкоголя. Работник торговой точки увидел, как мужчина открыто похитил с витрины бутылку вина. Поймать преступника не получилось, ему удалось быстро убежать.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым полицейским задержали вора. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенную бутылку вина вернули обратно в магазин.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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