2020-03-16T12:02:26+03:00
Здоровье

Тамбовский технический университет из-за угрозы коронавируса перешел на дистанционное обучение

В вузе выполнили рекомендации Министерства науки и высшего образования
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 16 марта студенты ТГТУ перешли на дистанционное обучение. В вузе выполнили рекомендацию Министерства науки и высшего образования организовать процесс получения знаний с использованием цифровых образовательных технологий. Делается это из-за угрозы распространения коронавируса.

- Согласно приказу ректора ТГТУ, взаимодействие обучающихся и преподавателей будет проходить исключительно в электронной информационно-образовательной среде, - сообщает пресс-служба университета. - В ТГТУ уже давно для образовательного процесса используются цифровые технологии. Каждый студент имеет личный кабинет обучающегося, где отслеживает свою успеваемость, расписание занятий, загружает зачетные, курсовые работы, предусмотрено онлайн-общение с преподавателями.

Кроме того, в вузе работает электронно-библиотечная система, которая предоставляет онлайн-доступ к литературе. Разработана и успешно действует система VitaLMS ТГТУ. Это система интерактивного обучения, использующая мультимедиа технологии с возможностью обратной связи студента и преподавателя.

- В нашем университете есть все необходимое, чтобы дистанционно в полной мере обеспечить студентам доступ к образовательному процессу, - отметил ректор ТГТУ Михаил Краснянский. - Хотелось бы подчеркнуть, что это не каникулы. Студенты будут осваивать материал в соответствии с учебными планами, меняется лишь форма взаимодействия с преподавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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