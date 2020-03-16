2020-03-16T11:49:52+03:00
Общество

На Тамбовщине в связи с коронавирусом перенесли образовательную акцию «Тотальный диктант»

Ее планируют провести осенью
Ксения АЛЕШИНА
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Конкретная дата станет известна 25 мартаКонкретная дата станет известна 25 марта
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переносе образовательной акции «Тотальный диктант-2020» на осень.Она должна была состояться 4 апреля.

- Это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России, - сообщают организаторы.

Конкретная дата станет известна 25 марта. Известно, что курсы по подготовке к диктанту пройдут по плану. Однако если все же будут введены какие-то запреты, участники будут готовиться к акции онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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