2020-03-16T13:41:53+03:00
Происшествия

В выходные тамбовские полицейские задержали пять человек за угрозу убийством

В некоторых случаях злоумышленники были пьяны на момент совершения преступления
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине за выходные дни полицейские зафиксировали пять случаев угрозы убийством. Некоторые из злоумышленников находились в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения преступления.

В Мичуринске 57-летний мужчина с пневматическим пистолетом в руке угрожал убийством своей супруге. Соседи вызвали полицию, стражи порядка в свою очередь забрали у жителя наукограда оружие. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Никифоровского района, который после ссоры со своим односельчанином угрожал ему ножом. В остальных случаях предметом угрозы стали табурет, кухонный нож и топор.

- Стороны конфликта опрошены, составлены материалы для возбуждения уголовных дел и привлечения подозреваемых к уголовной ответственности. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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