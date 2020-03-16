Водитель «шестерки» врезался в металлическую ограду: в результате аварии травмы получил 19-летний тамбовчанин

16 Март 2020 2020-03-16T11:21:44+03:00

После наезда на забор машина превратилась в груду железа Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой получил травмы 19-летний молодой человек, произошла 15 марта в 0 часов 15 минут на улице Колхозной в районе дома №32 села Челнаво-Покровское Сосновского района 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и выехал на правую обочину дороги, после чего врезался в металлическое ограждение территории подсобного хозяйства.

- В результате столкновения травмы получил 19-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Молодого человека доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU