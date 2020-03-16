В Тамбовской области из-за коронавируса под наблюдением находятся 53 человека

16 Март 2020 2020-03-16T10:48:05+03:00

Это люди, приехавшие в регион из неблагополучных стран

Изменить размер текста: A A

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 16 марта, в Тамбовской области случаев коронавируса не зарегистрировано.

При этом под медицинским наблюдением находятся 53 человека, прибывшие из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции (КНР, Южная Корея, Италия, ФРГ, Испания). Два дня назад их было в два раза меньше.

- Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные, - комментируют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU