В Тамбовской области авто с тремя людьми, среди которых был 15-летний подросток, вылетело с трассы и перевернулось

16 Март 2020 2020-03-16T10:04:45+03:00

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Авария, в которой пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток, произошла 15 марта в 8 часов 15 минут на 65 километре автодороги «Тамбов –Шацк», проходящей по территории Сосновского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Renault Sandero», съехал с проезжей части на правую по ходу движения обочину и вылетел в кювет, в результате чего его машина опрокинулась.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля, а так же пассажиры: 37-летняя женщина и пятнадцатилетний подросток, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи всех троих доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU