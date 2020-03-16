2020-03-16T09:33:39+03:00
Происшествия

В Мичуринске обрушилась стена недействующего корпуса больницы

ЧП произошло во время проведения работ по демонтажу здания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Стена рухнула во время демонтажных работСтена рухнула во время демонтажных работ
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В наукограде обрушилась стена здания ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска». ЧП произошло во время проведения демонтажных работ в корпусе 1989 года постройки, который занимало онкологическое отделение. Ранее здание признали аварийным и оно не действовало.

- Обрушение стены произошло на площади 600 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона и городские службы.

Здание онкоотделения ранее признали аварийным

Здание онкоотделения ранее признали аварийным

Фото https://t.me/produman_TMB

ИСТОЧНИК KP.RU

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