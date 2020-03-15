100 указателей, призывающих к разумному обращению с отходами, установят в Тамбовской области

15 Март 2020 2020-03-15T12:15:02+03:00

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100 табличек, напоминающих жителям о необходимости разумного обращения с отходами, установят этой весной на улицах городов и сел Тамбовской области. Эта инициатива принадлежит НКО «ЭкоСфера» из Котовска.

Указатели с надписью «До урны осталось не так далеко» появятся в местах наибольшего скопления людей. Активисты надеются, что красочные таблички привлекут внимание жителей и напомнят каждому о необходимости осознанного обращения с отходами.

сайт администрации Тамбовской области.

Кроме того, тамбовские эковолонтеры планируют провести выездные эко-уроки для школьников и студентов об опасностях беспечного отношения к отходам. Организовать для жителей региона мастер-классы, на которых расскажут о символах на различных упаковках и о том, как обращаться с биоразлагаемыми пластиками. Также волонтеры сообщат тамбовчанам о пунктах сбора вторичного сырья и ненужных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU