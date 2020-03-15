Сильный ветер и мокрый снег надвигаются на Тамбовскую область

15 Март 2020 2020-03-15T12:05:22+03:00

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В Тамбовской области 15 марта ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с, а также налипание мокрого снега. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, с вероятностью 70-85% возможны ЧС, связанные с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторами на трассах, ограничениями в работе авиации.

Спасатели просят жителей области соблюдать правила безопасности, быть осторожными на улице. Водителям рекомендуют сильно не разгоняться. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). «Единый телефон доверия» ГУ МЧС по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU