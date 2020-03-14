Тамбовский экс-депутат лишится имущества, которое пойдет в счет погашения долга перед АИЖК

14 Март 2020 2020-03-14T13:13:38+03:00

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Экс-депутат Тамбовской городской Думы Сергей Конобеев может лишиться имущества, которое пойдет в счет погашения долга перед АИЖК. В 2017 году общество выступило инвестором в процессе достройки одного из проблемных домов областного центра, строительством которого занималась компания «ИнвестСтройТамбов» бывшего депутата городской думы Сергея Конобеева. Такое решение руководство АИЖК приняло в интересах 178 обманутых дольщиков, чтобы завершить ранее остановленное строительство многоэтажного дома в Тамбове на ул. Киквидзе 73 В. В итоге жители получили жилье, а инвестор сам оказался в числе обманутых участников долевого строительства.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области вложило 15,4 млн руб. собственных средств в достройку дома. После этого ООО «ИнвестСтройТамбов» смогло возобновить строительные работы и достроить десятый этаж. За счет реализации новых площадей компания завершила возведение дома. Объект был введен в эксплуатацию. Согласно инвестиционному договору о завершении строительства, застройщик должен был предоставить АИЖК 10 квартир. Вместо этого руководство ООО «ИнвестСтройТамбов» неоднократно перепродало данные жилые площади разным лицам и нанесло АО «АИЖК Тамбовской области» ущерб в 15,4 млн рублей.

АИЖК обратилось в правоохранительные органы. 2 марта Ленинский районный суд Тамбова полностью удовлетворил иск в пользу АИЖК и постановил взыскать лично с генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» Сергея Конобеева ущерб в пользу инвестора в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу судебные приставы получат право реализовать имущество Конобеева и приступить к возврату денежных средств АИЖК Тамбовской области.

- Инвестировав собственные средства, АИЖК в немалой степени способствовало завершению строительства проблемного дома и защите интересов граждан - собственников квартир. При этом наша компания сама фактически оказалась в положении обманутого дольщика, - говорит генеральный директор АО «АИЖК Тамбовской области» Александр Ельцов. - Если учесть, что мы реализуем государственные проекты и программы, то ущерб нанесен не только нам, но интересам жителей области. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время в полном объеме возместить ущерб, причинённый мошенническими действиями недобросовестного застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU