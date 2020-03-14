В Тамбовской области под наблюдением находятся 25 человек, вернувшихся из стран, где есть коронавирус

14 Март 2020 2020-03-14T12:47:51+03:00

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По состоянию на 14 марта в Тамбовской области не зарегистрировано случаев короновирусной инфекции. Но, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 25 человек. Несколько дней назад их было 16. Медики контролируют состояние одного тамбовчанина, прибывшего из КНР, семи человек, приехавших из Южной Кореи, 12 человек - из Италии, 3 человек – из Германии и 2 человек – из Испании. Заболевших не выявлено.

- Люди изолированы по месту жительства, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Их состояние ежедневно контролируют врачи. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU