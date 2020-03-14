Тамбовчанин, недавно освободившийся из колонии, ограбил свою знакомую

14 Март 2020 2020-03-14T12:09:43+03:00

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На пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по городу Тамбову поступила информация о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Тамары Дерунец, мужчина избил и ограбил свою знакомую. Прибывших на место росгвардейцев встретила напуганная женщина. 47-летняя хозяйка дома пояснила, что во время распития спиртных напитков со знакомым у них возникла ссора. Будучи сильно пьяным, мужчина накинулся на нее с кулаками, после чего отобрал телефон и денежные средства. Когда он вышел из квартиры, женщина позвонила правоохранителям.

- Недавно освободившегося из мест заключения 30-летнего мужчину задержали недалеко от места происшествия и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Тамбовской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU