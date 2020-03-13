Тамбов получил 15 новых автобусов

13 Март 2020 2020-03-13T16:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Парк «Тамбовгортранса» пополнился 15 новыми автобусами. Они будут работать на городских маршрутах преимущественного в северо-западной части областного центра, где располагаются такие крупные социально значимые объекты как «Школа Сколково — Тамбов», детские сады «Машенька» и «Медвежонок».

- Торжественная церемония передачи новых автобусов состоялась 13 марта в центре Тамбова на Площади Ленина, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Новые автобусы приобретены в лизинг. Сумма контракта составляет 258,2 миллиона рублей. Ежегодный лизинговый платеж при этом составляет 38,2 миллиона рублей. Средства на оплату практически полностью заложены в бюджете области.

Все автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют высочайшему классу экологической безопасности «Евро 5+». Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров салоны оборудованы кондиционерами, видеорегистраторами, камерами обзора за водительским местом и в пассажирском отсеке. Все поступившие в город автобусы имеют низкий уровень пола, что делает их доступными для маломобильных пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU