2020-03-13T16:56:35+03:00
Общество

Тамбов получил 15 новых автобусов

Транспорт пополнил автопарк муниципального предприятия-перевозчика
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Новый транспорт купили в лизинг за 258 млн рублейНовый транспорт купили в лизинг за 258 млн рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Парк «Тамбовгортранса» пополнился 15 новыми автобусами. Они будут работать на городских маршрутах преимущественного в северо-западной части областного центра, где располагаются такие крупные социально значимые объекты как «Школа Сколково — Тамбов», детские сады «Машенька» и «Медвежонок».

- Торжественная церемония передачи новых автобусов состоялась 13 марта в центре Тамбова на Площади Ленина, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Новые автобусы приобретены в лизинг. Сумма контракта составляет 258,2 миллиона рублей. Ежегодный лизинговый платеж при этом составляет 38,2 миллиона рублей. Средства на оплату практически полностью заложены в бюджете области.

Все автобусы работают на газомоторном топливе и соответствуют высочайшему классу экологической безопасности «Евро 5+». Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров салоны оборудованы кондиционерами, видеорегистраторами, камерами обзора за водительским местом и в пассажирском отсеке. Все поступившие в город автобусы имеют низкий уровень пола, что делает их доступными для маломобильных пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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