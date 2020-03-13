2020-03-13T18:02:55+03:00
Общество

Тамбовская прокуратура требует заблокировать сайт, обучающий «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям

Зайти на интернет-ресурс и посмотреть ролик мог любой желающий
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сампурском районе прокуратура обнаружила сайт, пропагандирующий опасные способы передвижения на транспорте: на подножках, зацепах и крышах поездов.

Вход на сайт был свободный и не требовал предварительной регистрации. Ознакомиться с видеороликом, который обучал «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям, мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации с целью дальнейшего блокирования доступа к указанному сайту, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская прокуратура требует заблокировать сайт, обучающий «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям
Полиция задержала тамбовчанина, сбывавшего наркотики в областном центре
Тамбов получил 15 новых автобусов
В Котовске к 75-летию Победы изготовят баннер с фотографиями тружеников тыла
Жителя Тамбовщины будут судить за распространение экстремистских материалов в соцсети
Тамбовчан зовут на Праздник первоцвета
В Тамбовской области мужчина убил соседа и спалил его дом, чтобы скрыть преступление
С улиц Тамбова убирают незаконную рекламу
В Мичуринске хулиган повредил чужую иномарку
В Тамбове из-за угрозы коронавируса отменили митинг «Крымская весна»
Тамбовчанин десять дней «разбирал» железную дорогу на металлолом
На тамбовском «Черноземе» выступят «Аnacondaz»
В Тамбовской области трактор «выкинул» с трассы легковушку
Тамбовчан предупреждают о сильном ветре
На Тамбовщине медики наблюдают 16 человек, приехавших из стран, где бушует коронавирус
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Тамбове во время обрезки деревьев тяжелые травмы получил сотрудник «Дирекции благоустройства и озеленения»
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
В центре Тамбова 18 многоэтажек остались без отопления и горячей воды
Тамбовчанина обвиняют в убийстве жены и нападении на 17-летнего сына
В Тамбовском районе женщина-пассажир получила травмы в ДТП
В Тамбовской области мужчину осудили за использование поддельного договора купли-продажи машины
В Тамбове 18-летняя девушка пришла в гости к парню и украла у него коллекционные монеты
В Тамбовской области при столкновении фургона и трактора пострадали двое мужчин
В Мичуринске пройдет вечер профессионального бокса
В четырех районах Тамбовщины объявили карантин по бешенству