Тамбовская прокуратура требует заблокировать сайт, обучающий «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям

13 Март 2020 2020-03-13T18:02:55+03:00

Зайти на интернет-ресурс и посмотреть ролик мог любой желающий

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В Сампурском районе прокуратура обнаружила сайт, пропагандирующий опасные способы передвижения на транспорте: на подножках, зацепах и крышах поездов.

Вход на сайт был свободный и не требовал предварительной регистрации. Ознакомиться с видеороликом, который обучал «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям, мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации с целью дальнейшего блокирования доступа к указанному сайту, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU