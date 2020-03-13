Тамбовская прокуратура требует заблокировать сайт, обучающий «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям
В Сампурском районе прокуратура обнаружила сайт, пропагандирующий опасные способы передвижения на транспорте: на подножках, зацепах и крышах поездов.
Вход на сайт был свободный и не требовал предварительной регистрации. Ознакомиться с видеороликом, который обучал «зацепингу» и другим экстремальным развлечениям, мог любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетний.
- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на данном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации с целью дальнейшего блокирования доступа к указанному сайту, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU