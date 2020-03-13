2020-03-13T15:39:30+03:00
Общество

Жителя Тамбовщины будут судить за распространение экстремистских материалов в соцсети

Мужчине грозит административный штраф
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсановском районе 39-летний местный житель привлекается к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в социальной сети. Установлено, что мужчина разместил на своей страницу аудиозапись, признанную экстремистской.

В отношении мужчины прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ст.20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

- Материал об административном правонарушении направлен для рассмотрения в Кирсановский районный суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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