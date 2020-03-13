2020-03-13T14:08:03+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина убил соседа и спалил его дом, чтобы скрыть преступление

Он поджег одеяло, и огонь распространился по всему жилищу
Ксения АЛЕШИНА
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Вечером, 9 марта этого года, при тушении пожара в одном из домов села Новоархангельское Первомайского района, спасатели нашли обгоревшее тело 78-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти.

По данному факту следователи возбудили возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержали 62-летнего соседа погибшего.

По версии следствия, между соседями возник конфликт из-за того, что подозреваемый начал обвинять односельчанина в краже сувенирного кинжала. Затем мужчина схватил нож и несколько раз ударил им пенсионера.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый решить скрыть преступление. Мужчина положил рядом с телом односельчанина оделяло и поджег его, после чего скрылся.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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