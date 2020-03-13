В Тамбове из-за угрозы коронавируса отменили митинг «Крымская весна»

13 Март 2020 2020-03-13T11:48:28+03:00

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Администрация Тамбовской области сообщает об отмене митинга, посвященного шестой годовщине присоединения Крыма к России. Акцию «Крымская весна» планировали провести в воскресенье, 15 марта на площади Музыки в Тамбове. Ежегодно она собирала от 15 до 20 тысяч человек. Причиной отмены массового мероприятия стала угроза распространения коронавируса.

Аналогичные акции, фестивали и митинги оказались под запретом и в других городах страны. От их проведения отказались в Москве, Новгородской и Орловской областях, а также Башкирии, Удмуртии, Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU