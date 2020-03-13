2020-03-13T17:30:20+03:00
Происшествия

Полиция задержала тамбовчанина, сбывавшего наркотики в областном центре

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 12 марта, полицейские задержали 33-летнего жителя областного центра. Его уже задерживали в феврале этого года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что на пересечении улиц Советской и Степана Разина мужчина сбыл 17 граммов марихуаны 37-летнему тамбовчанину.

Сотрудники полиции направили наркотические средства на экспертизу. В отношении задержанного проводится проверка.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 228.1. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкцией статьи виновный наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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