Тамбовчанин десять дней «разбирал» железную дорогу на металлолом

13 Март 2020 2020-03-13T11:04:34+03:00

Мужчина похитил подкладки под рельсы и костыли для их крепления

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Полицейские города Мичуринска задержали местного жителя, который, как установлено, в течение десяти дней, с 1 по 10 марта, планомерно «разбирал» железную дорогу. Установлено, что с неохраняемой территории общества с ограниченной ответственностью мужчина похитил 35 металлических подкладок железнодорожных путей и 175 металлических костылей, предназначенных для их крепления. Украденное он сдавал в пункт приема чермета.

- Подозреваемого в краже доставили в местное в ОМВД, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – В ходе опроса мужчина признался в преступлении. Часть похищенного у него изъяли. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU