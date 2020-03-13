2020-03-13T10:14:12+03:00
Звезды

На тамбовском «Черноземе» выступят «Аnacondaz»

Организаторы объявили одиннадцатого участника рок-фестиваля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Группа играет в стиле паузерн-рэпГруппа играет в стиле паузерн-рэп
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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили очередного участника опенэйра, который пройдет в Тамбове в августе этого года. Им стала астраханская групп «Аnacondaz», образованная в 2009 году. Музыканты играют в стиле паузерн-рэп. Коллектив представляет собой секстет и имеет на своём счету шесть студийных альбомов и три мини-альбома.

Напомним, это уже одиннадцатый участник «Чернозема». Ранее организаторы объявили выступления Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачёва, Эмира Кустурицы, проекта «Симфоническое кино», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Чёрный вторник» и «5 стихий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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