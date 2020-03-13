На тамбовском «Черноземе» выступят «Аnacondaz»

13 Март 2020 2020-03-13T10:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили очередного участника опенэйра, который пройдет в Тамбове в августе этого года. Им стала астраханская групп «Аnacondaz», образованная в 2009 году. Музыканты играют в стиле паузерн-рэп. Коллектив представляет собой секстет и имеет на своём счету шесть студийных альбомов и три мини-альбома.

Напомним, это уже одиннадцатый участник «Чернозема». Ранее организаторы объявили выступления Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачёва, Эмира Кустурицы, проекта «Симфоническое кино», а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Чёрный вторник» и «5 стихий».

ИСТОЧНИК KP.RU