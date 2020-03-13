2020-03-13T14:49:59+03:00
Звезды

Тамбовчан зовут на Праздник первоцвета

В этом году он пройдет в конце марта, а не как обычно в апреле
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мероприятие запланировали на 28 мартаМероприятие запланировали на 28 мартаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Жителей Тамбовской области приглашают на традиционный Праздник первоцвета, который пройдет в Знаменке в усадьбе Загряжских-Строгановых, где ежегодно в апреле появляются тысячи колокольчиков пролески сибирской. В этом году праздник первоцвета проведут уже в третий раз. Вот только из-за ранней весны он пройдет в марте, а не в апреле, как было запланировано. За уникальным природным явлением можно будет понаблюдать 28 марта. Начало праздничных мероприятий в 10 часов. Торжественное открытие праздника – в 12 часов.

- Гости увидят концертную программу, а также смогут принять участие в различных мастер-классах, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Кроме удивительных фотографий все участники праздника смогут увезти с собой сувениры с изображением хрупких голубых пролесок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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