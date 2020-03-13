В Тамбовской области трактор «выкинул» с трассы легковушку

13 Март 2020 2020-03-13T09:36:21+03:00

"ВАЗ" после столкновения вылетел с трассы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария с участием сельхозтехники и легкового автомобиля произошла 12 марта в 12 часов 40 минут на 18 километре автодороги «Каспий-Кариан-Токаревка», проходящей по территории Токаревского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 22-летний водитель трактора «Беларус»-1221, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего мужчины. Легковой автомобиль двигался по главной дороге.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2114», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ».

Трактор должен был уступить дорогу легковушкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU