2020-03-13T09:36:21+03:00
Происшествия

В Тамбовской области трактор «выкинул» с трассы легковушку

В аварии с участием сельхозтехники пострадал водитель «ВАЗ»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"ВАЗ" после столкновения вылетел с трассы"ВАЗ" после столкновения вылетел с трассыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием сельхозтехники и легкового автомобиля произошла 12 марта в 12 часов 40 минут на 18 километре автодороги «Каспий-Кариан-Токаревка», проходящей по территории Токаревского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 22-летний водитель трактора «Беларус»-1221, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего мужчины. Легковой автомобиль двигался по главной дороге.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-2114», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в ТОГБУЗ «Токаревская ЦРБ».

Трактор должен был уступить дорогу легковушке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Трактор должен был уступить дорогу легковушкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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